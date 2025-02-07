Польский премьер убежден, что его страна находится в особом положении, если сравнивать с остальной Европой.

Польша начнет систематические депортации иностранцев, которые нарушали закон. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет PAP.

"Я попросил министра внутренних дел и администрации и министра юстиции представить быстрый план немедленного реагирования на организованную и агрессивную преступность, совершенную иностранцами. Каждый, кто посетит Польшу, воспользуется нашим гостеприимством и грубо нарушит закон, будет депортирован из Польши", - заявил глава правительства.

По словам Туска, эти решения будут иметь "практическое измерение" уже в ближайшие дни. Политик подчеркнул, что такие меры в частности будут предотвращать нелегальную миграцию.

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Он подчеркнул, что Польша находится в особой ситуации, в частности из-за наплыва мигрантов на границе Польши с Беларусью, инспирированного Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Также в этом контексте Туск напомнил, что "Польша открыла свои границы и сердца для 2 миллионов беженцев из Украины".

"Если кто-то в Европе думает, что Польша должна взять на себя другое бремя, то независимо от того, кто это говорит, я скажу, что Польша этого не будет выполнять. Конец истории", - заявил премьер.

Новости Польши

Как писал УНИАН, в Польше за последний год стало меньше тех, кто поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. За безусловное вступление Украины в ЕС в декабре выступали лишь 19% поляков.

Также мы рассказывали, что в течение последнего года в Польше выросла доля людей, которые негативно относятся к украинцам, особенно среди молодежи. В частности только 16% опрошенной молодежи имеют положительное отношение, тогда как 37% - отрицательное.

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