По мнению полковника, Украина должна постоянно готовиться к войне.

Горячая фаза войны может завершиться через 100 дней, как заявил президент США Дональд Трамп. Чтобы не допустить возобновления боевых действий, Украина должна наращивать свою военную мощь, считает полковник Вооруженных сил Грузии Каха Басилия, который воевал с россиянами в Абхазии, Чечне и Грузии, а сейчас – и в Украине.

"Вы же понимаете, что войну начинают и завершают политики за столом переговоров. Потому что наше дело – воевать, а дело политиков – решать политические вопросы. Горячая фаза войны может через 100 дней, как говорит президент Трамп, завершиться", – отметил он в интервью OBOZ.UA.

Военный, который занимает должность начальника штаба спецподразделения "Тбилиси" 31-й бригады ВСУ, акцентировал, что Украине нужно время. И использовать его надо правильно, чтобы горячая война не повторилась.

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"К сильному человеку никто не будет приставать. Когда твой сосед-хулиган видит, что ты слабый, у тебя будут с ним проблемы постоянно. Поэтому если Украина будет сильной экономически, с технологиями, своим народом, ни один сосед такого рода, как Россия, никогда не позволит себе придираться. Почему Россия не цепляется к Китаю или к Израилю (там восемь миллионов населения)? И Россия не осмелится на Израиль не так посмотреть. Качество. Сейчас главным является качество", – акцентировал Каха Басилия.

Полковник добавил, что после завершения горячей фазы войны "надо перестраиваться, сверху надо все менять":

"И тогда, конечно, не будет больше повторения этого ужаса. Как говорят, если хочешь мира, готовься к войне. Постоянно надо готовиться к войне, постоянно. Люди должны быть готовы. Вот тогда действительно не будет войны".

Война в Украине: это стоит знать

6 февраля 2025 года было ровно полгода с начала Курской операции ВСУ. В Генштабе рассказали, что за эти шесть месяцев общие потери врага в живой силе составили около 39 900 человек, из них – 16 100 убитыми.

Тем временем Украина получила первые истребители Mirage 2000 от Франции. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это еще один шаг к укреплению украинской безопасности.

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