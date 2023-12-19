Украине нужен результат, а не споры в социальных сетях. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу обвинений представительницы его партии в парламенте "Слуга народа" Марьяны Безуглой в Facebook главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
"А господин Залужный также мой представитель. Как и все те, кого я назначал или кто со мной пришел. Кому-то очень благодарен, за кого-то стыдно", - подчеркнул он.
При этом Зеленский отметил, что нет времени читать комментарии в Facebook. "Извините, я не занимаюсь этим, у меня нет времени", - сказал он.
При этом добавил, что ему не до этих "лишних безрезультативных диалогов". По его словам, он использует социальную сеть как площадку, как почту, где может ответить на вопросы общества и как форрмат общения партнерами.
"А что касается Марьяны, Валеры и у них там есть еще несколько человек, очень сложно. Они все очень любят комментировать, лайкать в Facebook. Они очень часто там общаются. У них там диалоги. Они с первых дней, то вместе едут на фронт, то они ссорятся. Это сложные для меня вопросы. Поэтому я вам сказал, что нам всем надо давать результат государству ежедневный, а селфи - успеем", - сказал Зеленский.
Нападки Безуглой на Залужного - детали
В конце ноября народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку, поскольку он якобы не смог предоставить план замысла на следующий год. Она почти ежедневно или по несколько раз в сутки делала сообщения, где критиковала Залужного.
Также в Facebook делала опрос, ища кандидатуры вместо него, предложив людям из 13 кандидатур выбрать того, кого они считают лучшим "заменителем" Залужного.