Как отметили у Зеленского, депутаты не могут влиять на кадровые решения в армии.

Высказывание народного депутата Марьяны Безуглой о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы должен быть отстранен от должности, является ее личным мнением. Парламентарии не могут инициировать отставки военных и не вовлечены в структурирование военной вертикали в Украине.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV. Он подчеркнул, что позиция Безуглой - не является позицией офиса президента или лично Владимира Зеленского.

Подоляк отметил, что подыгрывание разговорам о необходимости любых отставок в Украине - это подыгрывание России.

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"Для России очень важно довести нас до максимального депрессивного состояния, чтобы на таком негативном психоэмоциональном фоне можно было влиять на те решения, которые принимаются на разных уровнях в Украине", – заявил Подоляк.

Он также пояснил, что именно Кремлю сейчас нужны внутренние конфликты в Украине, чтобы отвлечь внимание от планирования дальнейших действий в условиях полномасштабного российского вторжения.

Подоляк заверил, что Залужный и Зеленский находятся на связи ежедневно и ведут переговоры в разных форматах о том, какие действия необходимо проводить на этом этапе войны. В то же время депутаты не имеют полномочий влиять на кадровые решения в армии.

"Они не могут инициировать или не инициировать отставки тех или иных военных. Депутаты могут говорить что угодно, учитывая должности, которые они занимают в комитетах Рады. Безуглая занимает должность в Комитете по нацобороне и безопасности, она делает соответствующие заявления. Но это не являются официальными заявлениями Офиса президента или лично президента, и поэтому всегда необходимо ждать официальных заявлений относительно отношения к той или иной ситуации", – отметил Подоляк.

Безуглая против Залужного - что известно о скандале

26 ноября нардеп Безуглая опубликовала сообщение в Facebook, в котором заявила, что Залужный не предоставил "план замысла" на следующий год. По ее словам, военные "просто сказали, что им надо забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц".

Безуглая добавила, что военное руководство, которое "не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без единого предложения по изменениям системы ВСУ", должно уйти.

Заявление Безуглой вызвало серьезные дискуссии в социальных сетях. В комментариях ее обвиняют в работе на Кремль и спрашивают, имеет ли она военное образование, чтобы выступать с такими обвинениями.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин также отреагировал на заявление Безуглой.

"Отдельные депутаты, которые не имеют и никогда не имели никакого отношения к войску, более того - позорят своими действиями всю страну - ходят в форме или в милитари. Или же обсуждают события на фронте, военные решения, продуцируют какие-то идиотские инициативы. Всем было бы намного лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не совали свой нос в дела мобилизации, войны и военных", - написал он в своем Telegram-канале.

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