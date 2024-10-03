Для некоторых категорий военнослужащих по закону предусмотрено увольнение с военной службы.

Согласно украинскому законодательству увольнение с военной службы во время военного положения возможно для некоторых категорий военнослужащих. Кто может демобилизоваться в Украине в октябре 2024 и на каких основаниях, мы спросили у юристов.

Демобилизация в Украине в 2024 году - кто может уволиться из армии в военное время

По словам адвокатов Евгения Камышева и Руслана Мельника, во время военного положения военнослужащие могут уволиться со службы в таких случаях (статья 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе"):

по состоянию здоровья (нужно пройти ВВК и получить заключение медкомиссии);

при наступлении предельного возраста службы;

по ряду семейных обстоятельств (все они прописаны в Законе "О воинской обязанности и военной службе");

если вступил в законную силу приговор суда, который лишает, ограничивает свободу военнослужащего или лишает его воинского звания.

Кроме этого, закон содержит норму, по которой демобилизоваться могут военнослужащие, прошедшие плен.

Видео дня

Для служащих-контрактников, кроме этих причин, поводом для увольнения может быть, собственно, окончание контракта. Также они могут уволиться по собственному желанию - если военнослужащий иностранец или лицо без гражданства. Но в последнем случае уволить смогут только через 6 месяцев непрерывной военной службы.

Во всех перечисленных случаях военнослужащий должен иметь документы, подтверждающие его право на увольнение со службы.

Какие нужны документы для увольнения с военной службы

Для того, чтобы уволиться со службы, военнослужащий подает рапорт, а также документы, которые подтверждают то, что он имеет основания для увольнения со службы. Перечень этих документов зависит от самого основания увольнения, например:

если военный увольняется по состоянию здоровья - должен предоставить копию заключения ВВК о непригодности к военной службе;

если увольняется по семейным обстоятельствам - документы для подтверждения родства (это может быть свидетельство о рождении, браке и т.п.), документ о состоянии здоровья родственника (справка МСЭК, пенсионное удостоверение по инвалидности, справка ребенка с инвалидностью);

если увольнение из-за гибели или пропажи без вести родственника-военнослужащего во время полномасштабного вторжения - должны быть документы, подтверждающие родство, копия извещения с ТЦК и СП, выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Ранее мы также рассказывали, как выехать из Украины мужчине в октябре 2024.

Вас также могут заинтересовать новости: