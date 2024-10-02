Во время военного положения все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны - это прописано в указе президента Украины № 64/2022. УНИАН выяснил, как выехать из Украины сегодня и что для этого нужно.
Кто может выехать из Украины по инвалидности
Адвокаты Мельник Руслан и Камышев Евгений рассказали, что право выезда за границу имеют право лица, которые не подлежат мобилизации или имеют отсрочку, в соответствии с Законом и постановлением КМУ № 57.
В указанном постановлении сказано, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право:
- Лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.
- Лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающие таких жену (мужа) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.
- Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание (их задекларированное или зарегистрированное место жительства (пребывания) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местом жительства (пребывания) их родителей или родителей жены (мужа), или осуществление ухода с
- Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода.
- Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указан статус "ребенок с инвалидностью", или справки о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территорию территориальной общины которого входит территория города областного значения, районного в городе (в случае его образования) совета (независимо от того, кто назначен получателем помощи), или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий).
- Родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий).
- Бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий).
- Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, - в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохраненияя о потребности в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода.
- Опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, - один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенных копий);
- Лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в заведениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию (далее - заведения ухода), - в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения ухода или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения ухода или лица, которое его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе); - в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения ухода или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения ухода или лица, которое его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются постоянно При этом лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, могут сопровождать работники заведения ухода, состоящих на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе.
Выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, указанных в абзацах третьем - седьмом, девятом и десятом может осуществляться самостоятельно без:
- лиц с инвалидностью;
- детей с инвалидностью;
- лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи.
Выехать за границу можно на основании справки о пребывании таких лиц на консульском учете, документов (их нотариально заверенных копий), дающих право на выезд. Важно, что граждане обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.
Как выехать из Украины сегодня мужу - другие варианты
Постановление КМУ №57 также регулирует особенности выезда за границу мужчин, которые не могут покинуть страну по причинам, связанным с инвалидностью самого военнообязанного или другого лица.
В таком случае варианты, как можно выехать из Украины, другие - выехать за границу с 1 октября 2024 года имеют право:
- военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;
- лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение;
- водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований
- водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
- работники предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги;
- спортсмены, включенные в установленном порядке в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью;
- тренеры из состава национальных сборных команд Украины, которые обеспечивают подготовку спортсменов;
- спортивные судьи и специалисты, обеспечивающие организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль за подготовкой спортсменов;
- спортсмены, тренеры, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение;
- граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах;
- граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые относятся к авиационному персоналу, являются государственными инспекторами по безопасности авиации или лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы, и работниками Государственного авиационного предприятия "Украина", если они направляются для работы (выполнения служебных обязанностей) за рубежом или тренажерной подготовки;
- студенты или курсанты учебных заведений Украины, которые направляются для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы;
- мужчины, которые являются одинокими родителями, одинокими усыновителями или опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями (при условии, что они не состоят в браке и самостоятельно воспитывают и содержат ребенка без участия матери), из числа указанных в этом пункте лиц, которые имеют или воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет, во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины;
- граждане Украины, которые являются работниками дипломатической службы и направляются в служебную или долгосрочную командировку, и членов их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;
- граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получения образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения;
Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы, принимается на срок не более шести месяцев. Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.