Рассказываем, как выехать из Украины мужчине осенью 2024 года.

Во время военного положения все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны - это прописано в указе президента Украины № 64/2022. УНИАН выяснил, как выехать из Украины сегодня и что для этого нужно.

Кто может выехать из Украины по инвалидности

Адвокаты Мельник Руслан и Камышев Евгений рассказали, что право выезда за границу имеют право лица, которые не подлежат мобилизации или имеют отсрочку, в соответствии с Законом и постановлением КМУ № 57.

В указанном постановлении сказано, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имеют право:

Видео дня

Лица с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождающие таких жену (мужа) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.

Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание (их задекларированное или зарегистрированное место жительства (пребывания) совпадает с задекларированным или зарегистрированным местом жительства (пребывания) их родителей или родителей жены (мужа), или осуществление ухода с

Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода.

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указан статус "ребенок с инвалидностью", или справки о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территорию территориальной общины которого входит территория города областного значения, районного в городе (в случае его образования) совета (независимо от того, кто назначен получателем помощи), или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий).

Родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий).

Бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий).

Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, - в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохраненияя о потребности в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о потребности в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода.

Опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, - один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенных копий);

Лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в заведениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию (далее - заведения ухода), - в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения ухода или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения ухода или лица, которое его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются в постоянном уходе); - в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения ухода или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения ухода или лица, которое его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, которые нуждаются постоянно При этом лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, могут сопровождать работники заведения ухода, состоящих на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах СБУ, соответствующих подразделениях разведывательных органов, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Выезд за пределы Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, указанных в абзацах третьем - седьмом, девятом и десятом может осуществляться самостоятельно без:

лиц с инвалидностью;

детей с инвалидностью;

лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи.

Выехать за границу можно на основании справки о пребывании таких лиц на консульском учете, документов (их нотариально заверенных копий), дающих право на выезд. Важно, что граждане обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали.

Как выехать из Украины сегодня мужу - другие варианты

Постановление КМУ №57 также регулирует особенности выезда за границу мужчин, которые не могут покинуть страну по причинам, связанным с инвалидностью самого военнообязанного или другого лица.

В таком случае варианты, как можно выехать из Украины, другие - выехать за границу с 1 октября 2024 года имеют право:

военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации;

лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

работники предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги;

спортсмены, включенные в установленном порядке в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью;

тренеры из состава национальных сборных команд Украины, которые обеспечивают подготовку спортсменов;

спортивные судьи и специалисты, обеспечивающие организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль за подготовкой спортсменов;

спортсмены, тренеры, которые включены в состав команд спортивных клубов высших дивизионов по игровым видам спорта, лиц, обеспечивающих организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые относятся к авиационному персоналу, являются государственными инспекторами по безопасности авиации или лицами, уполномоченными на проведение проверок Госавиаслужбы, и работниками Государственного авиационного предприятия "Украина", если они направляются для работы (выполнения служебных обязанностей) за рубежом или тренажерной подготовки;

студенты или курсанты учебных заведений Украины, которые направляются для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы;

мужчины, которые являются одинокими родителями, одинокими усыновителями или опекунами, попечителями, приемными родителями или родителями-воспитателями (при условии, что они не состоят в браке и самостоятельно воспитывают и содержат ребенка без участия матери), из числа указанных в этом пункте лиц, которые имеют или воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет, во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины;

граждане Украины, которые являются работниками дипломатической службы и направляются в служебную или долгосрочную командировку, и членов их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет, которые по дневной форме получения образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения;

Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы, принимается на срок не более шести месяцев. Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Вас также могут заинтересовать новости: