Стерненко не впустил киевских полицейских, которые пришли его проверять

Активист сказал правоохранителям, что согласно постановлению суда, контролировать его домашний арест должны одесские полицейские, а не киевские.

К общественному активисту Сергею Стерненко домой пришли киевские полицейские проверять, как он соблюдает домашний арест, однако он их не впустил в квартиру.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

"Ко мне домой пришла киевская полиция. Что-то хотят по домашнему аресту проконтролировать. Но у них нет полномочий. Суд поручил осуществлять контроль за выполнением домашнего ареста только одесской полиции. Я с ними поговорил и объяснил это. Ушли куда-то советоваться", - написал активист.

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Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненком напавшего на него Кузнецова.

15 июня Шевченковский райсуд применил к Стерненко круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток. Местом домашнего ареста судья Бугиль определил адрес в Одессе на ул. Приморская, 37, где зарегистрирован Стерненко.

После объявления решения активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это воинская часть, и его туда не пустят. Стерненко заметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец и он сам, но уже давно никакого отношения к этому адресу он не имеет.

16 июня по результату рассмотрения ходатайства прокурора об изменении места отбывания домашнего ареста с адреса регистрации на адрес фактического проживания судья Елена Мелешак постановила, что Стерненко будет отбывать домашний арест в Киеве.

В то же время судья "забыла" изменить одесскую полицию на киевскую для контроля выполнения Стерненком условий домашнего ареста.

Согласно судебному решению, контроль за соблюдением Стерненко условий домашнего ареста возложен на органы полиции по месту его регистрации, то есть на одесскую полицию, тогда как место пребывания на домашнем аресте изменено с Одессы на Киев.

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