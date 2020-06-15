Суд избрал Стерненко меру пресечения

Суд применил к Стерненко круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, применив к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Шевченковского райсуда Киева Владимир Бугиль удовлетворил ходатайство прокурора Николая Бозовуляка, и применил к Стерненко круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

Местом домашнего ареста судья назвал ул. Приморскую, 37, г. Одесса, где зарегистрирован Стерненко.

После оглашения этого постановления активист заявил, что не сможет там находиться, поскольку это воинская часть, и его туда не пустят. Стерненко отметил, что когда-то там был зарегистрирован его отец, и соответственно он, но уже давно никакого отношения к этому адресу он не имеет.

Кроме того, решение суда вызвало возмущение со стороны адвокатов Стерненко. Сейчас они находятся в зале суда, так как не знают как выполнить это постановление.

Также постановление суда вызвало возмущение у людей, которые весь день находились под зданием суда и поддерживали Стерненко. Они стали бросать в правоохранителей бутылки и другие предметы.

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Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко нападавшего на него Кузнецова.

12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко пресечения перенесли на 15 июня.

Следователь СБУ просил суд избрать Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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