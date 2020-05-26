Дело об убийстве Шеремета: суд продлил меру пресечения еще одной фигурантке

Ранее состоялись заседания в отношении двух других фигурантов - Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемуюв убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко еще на два месяца.

Как сообщило "Громадське", судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Кузьменко в СИЗО до 24 июля.

В понедельник суд также избрал меры пресечения двум другим фигурантам дела Шеремета - Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супругов добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

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