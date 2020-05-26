Дело об убийстве Шеремета: суд продлил меру пресечения еще одной фигурантке
Печерский районный суд Киева оставил под стражей подозреваемуюв убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко еще на два месяца.
Как сообщило "Громадське", судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Кузьменко в СИЗО до 24 июля.
В понедельник суд также избрал меры пресечения двум другим фигурантам дела Шеремета - Андрея Антоненко оставили под стражей, а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супругов добровольцев Инны ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко, который проходит подозреваемым по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.
Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.
Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
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