Спикер МВД Артем Шевченко считает, что на рассмотрение в суде дела подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь новая информация никак не повлияет.

В Министерстве внутренних дел утверждают, что материалы о причастности высшего руководства Беларуси к устранению политических оппонентов, в частности журналиста Павла Шеремета, которые появились в сети, соответствуют нынешней версии следствия. Поэтому на дело рок-музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко ("Лиса") и военной медсестры Яны Дугарь они никак не повлияют.

Об этом заявил BBC News Украина представитель МВД Артем Шевченко.

"В обвинительном акте четко указано, что их действия были вызваны другими неустановленными лицами. Непосредственно на рассмотрение в суде (дела Антоненко, Кузьменко и Дугарь - ред.) это вряд ли повлияет, потому что обвиняемым вменяется в вину именно участие в исполнении этого преступления", - сказал Шевченко.

Он утверждает, что информация, которая содержится в "белорусских записях", как раз "подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали несамостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц".

В то же время Артем Шевченко выразил надежду, что новая информация сможет помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства.

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Белорусский след в убийстве Шеремета: что известно

Сегодня, 4 января, белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете в то время председателя Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева.

В Национальной полиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста, и расследуют их.

Убийство Шеремета: подробности

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Их дело рассматривает суд присяжных.

Антоненко находится под стражей. Кузьменко находится под домашним арестом, Дугарь - под залогом.

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Автор: Денис Прядко