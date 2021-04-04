Перед госпитализацией суд арестовал бывшего народного депутата на два месяца без права внесения залога.

Бывшего народного депутата Семена Семенченко, арестованного по делу о частной военной компании, перевели из больницы в СИЗО СБУ.

Читайте такжеДело Семенченко: суд избрал меру пресечения экс-комбату ВиногродскомуИнформация об этом 3 апреля была опубликована на странице Семенченко в Facebook.

"В первую же ночь меня госпитализировали с диагнозом "мерцательная аритмия" в больницу скорой помощи. СБУ отвозила меня в больницу, они же и определили диагноз. Ребята в департаменте досудебного следствия корректные, квалифицированные и дисциплинированные. Многих уже успели увидеть. Помнят и Михеила Саакашвили, Геннадия Корбана и многих других. Сегодня выписался и уже в СИЗО СБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие данные получила жена экс-нардепа во время апелляционного заседания 1 апреля.

Дело Семенченко

24 марта Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и прекращении деятельности незаконного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании". В организации группировки подозревают бывшего нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.

По информации СБУ, деятельность ЧВК была направлена на совершение тяжелых преступлений, в частности, против нацбезопасности Украины.

Подозреваемым избрали меры пресечения. Шевченко взяли под стражу до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. Семенченко должны держать в СИЗО два месяца, и права внести залог у него нет.

После избрания меры пресечения Семенченко госпитализировали.

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Автор: Катерина Комолова