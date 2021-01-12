Шевченковский райсуд Киева отвел от участия в производстве одного из представителей потерпевших по делу об убийстве летом 2016 года в центре столицы журналиста Павла Шеремета - адвоката Андрея Мамалыгу.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия в составе двух судей и трех присяжных.
"Отвести представителя потерпевшего адвоката Мамалыгу Андрея Владимировича от участия в уголовном производстве", - зачитала фрагмент из решения председательствующая судья.
Такое решение суд принял, поскольку с 12 ноября прошлого года остановлено действие права Мамалыги на занятие адвокатской деятельностью.
На заседании также присутствует представитель потерпевших по делу Оксана Мельник.
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Дело Шеремета: что известно
- Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.
- Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
- 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
- Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.
- 4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.
- В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.
- Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета в Офисе генерального прокурора Украины.
- Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.
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