Такое решение суд принял, поскольку с 12 ноября прошлого года остановлено действие права Мамалыги на занятие адвокатской деятельностью.

Шевченковский райсуд Киева отвел от участия в производстве одного из представителей потерпевших по делу об убийстве летом 2016 года в центре столицы журналиста Павла Шеремета - адвоката Андрея Мамалыгу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия в составе двух судей и трех присяжных.

"Отвести представителя потерпевшего адвоката Мамалыгу Андрея Владимировича от участия в уголовном производстве", - зачитала фрагмент из решения председательствующая судья.

Такое решение суд принял, поскольку с 12 ноября прошлого года остановлено действие права Мамалыги на занятие адвокатской деятельностью.

На заседании также присутствует представитель потерпевших по делу Оксана Мельник.

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Дело Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета в Офисе генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: Антонина Доломанжи