В Печерском суде наконец начали рассматривать изменение меры пресечения для Мангера

Активисты отмечают, что адвокаты пытаются затянуть время до 7 утра 19 июня, когда истекает срок его задержания.

В Печерском районном суде Киева наконец начали рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщается на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

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"После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности - суд наконец начал рассмотрение дела по существу", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что адвокаты попытками заменить судью и прокуроров тянули время, чтобы истек срок задержания Мангера.

"Мы надеемся, что суд это тоже понимает и не поддастся на давление Мангера и его адвокатов, которые уже по сути неделю затягивают рассмотрение дела", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что Мангер уже находится в больнице. Следователям не удалось осуществить привод Мангера в Печерский райсуд Киева.

Его адвокаты предоставили справку, что Мангер находится в реанимации и нетранспортабельный. При этом ни следователя, ни эксперта в больницу не пустили.

16 июня около 7 часов утра во исполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева сотрудники СБУ задержали Мангера, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Суд уже третий день подряд рассматривает соответствующее ходатайство прокуроров.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 гола. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

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