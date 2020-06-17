Дело Гандзюк: после суда Мангера забрал конвой – адвокаты (фото)

Само заседание по рассмотрению меры пресечения Мангеру судья отложил якобы после обнаружения «критических проблем» и замечаний, заявил один из адвокатов.

Подозреваемого в заказе нападении на активистку Екатерину Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера после окончания судебного заседания в ночь на 17 июня забрали сотрудники конвоя.

Видео задержания выложили в Facebook его адвокаты Андрей Мурашкин и Дмитрий Ильченко.

Мурашкин утверждает, что при себе конвоиры не имели документов, дававшие основания задерживать его клиента.

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Само заседание по рассмотрению меры пресечения Мангеру судья отложил якобы после обнаружения «критических проблем» и замечаний, заявил Дмитрий Ильченко.

Когда заседание закончилось, «четыре представителя СБУ украли под зданием суда Владислава Мангера». Позже Ильченко добавил, что Мангер находится в СБУ.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что уже сам Мангер находится в больнице. Следователям не удалось осуществить привод Мангера в Печерский райсуд Киева.

Его адвокаты предоставили справку, что Мангер находится в реанимации и нетранспортабельный. При этом ни следователя, ни эксперта в больницу не пустили.

Вчера, 16 июня, около 7 часов утра во исполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева сотрудники СБУ задержали Мангера, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. 6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы.

Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рыщук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

В январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

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