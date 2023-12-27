Судья получил подарок в виде аренды квартиры на Печерских Липках с ежемесячной платой всего 1 тыс. грн.

Печерский райсуд Киева признал виновным экс-главу Верховного суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений по получению подарков и обязал уплатить штраф 2 550 грн.

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). Отмечается, что суд также конфисковал подарок на сумму 906 600 грн. В НАПК информируют, что согласно ч. 2 ст. 23 закона "О предотвращении коррупции" судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц (на момент совершения правонарушения ограничение составляло один ПМ, что составляло 2 684 грн). Нарушая этот запрет, Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вынесения и вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

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Как сообщается, в целом в течение 2020-2023 годов НАПК составило 21 протокол (в отношении 18 судей) по фактам выявленного конфликта интересов, в том числе – связанного с получением подарков.

Дело Князева

13 октября НАПК сообщило, что экс-главу Верховного суда Всеволода Князева уличили в новом правонарушении: он арендовал квартиру на Печерских Липках (Киев) за "смешные" деньги - ежемесячная оплата за нее была на уровне 1 тыс. грн.

Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП ("нарушение установленных законом ограничений по получению подарков") в отношении Князева.

Другие дела в отношении Князева

3 октября НАБУ и САП завершили расследование по подозрению председателя Верховного суда в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Квалификация: ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса. По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее - ГОК) у четырех компаний (далее - бывшие акционеры). 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований. В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного суда. В течение марта-апреля он передал адвокату $2,7 млн ($1,8 млн - судьям Верховного суда, остальные - как "оплата" посреднических услуг). Наконец, Верховный суд в апреле принял решение в пользу Князевича.

В то же время, во время следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение денег двумя траншами $1,8 млн. 15 мая во время получения второго транша в $450 тыс. Глава ВС и адвокат был разоблачен "на горячем". 16 мая обоим было сообщено о подозрении.

Впоследствии стало известно, что ВАКС взял Князева под стражу с альтернативой залога в более 107 млн грн.

26 сентября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева. Однако, коллегия судей постановила в очередной раз уменьшить размер залога, который он может внести для освобождения из-под ареста - речь шла о 45 млн грн.

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