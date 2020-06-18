Декан юрфака КНУ имени Шевченко опроверг слухи о задержании

Для резонансного обыска в красном корпусе привлекали несколько десятков правоохранителей.

Декан юрфака КНУ им. Т.Шевченко Иван Гриценко опроверг слухи о своем задержании после обысков 4 июня в интервью журналистам 112.ua.

«Я весь день был на заседании Совета прокуроров Украины, — сообщил Гриценко, — Никаких подозрений или обвинений мне никто не вручал. Повесток на допрос тоже».

Для резонансного обыска в красном корпусе привлекали несколько десятков правоохранителей. Обыск проходил в приемных ректора и декана юрфака, помещениях ученого совета. Силовики, по словам Гриценко, действовали дерзко, силой выламывая двери и показательно переворачивая вещи под камеры. В общем для обыска привлекли несколько десятков полицейских. «Такого за 186 лет существования университета еще не было: ни во времена царских жандармов, ни во времена КГБистов», — добавляет декан.

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Поводом для обыска, по словам Гриценко, был поиск «мертвых душ» среди иностранных студентов факультета. В некоторых вузах существует практика зачисления иностранцев на первый курс с последующей выдачей им диплома через пять лет — посещать занятия при этом им не обязательно. «Ответственно заявляю, что у нас такой практики никогда не было», — заявляет декан. Для предотвращения подобных проявлений по его инициативе на факультете был даже ликвидирован экстернат, который ранее позволял публичным лицам получать престижное юридическое образование за пару лет.

Все эти события и развернутую против него лично грязную пиар-кампанию Гриценко связывает с выборами ректора университета и декана юрфака, которые должны состояться осенью этого года. «Эти люди работают в нашем университете», — говорит декан о заказчиках негатива. Сам он отрицает свое участие в выборах ректора, зато отмечает, что много известных людей будут претендовать на эту должность.

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