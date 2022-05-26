Среди населения начинается паника, но магазины и производители продовольствия подготовились к потенциальному кризису.

Война полностью остановила работу крупнейшего производителя соли в Украине. Среди населения начинается паника, но магазины и производители продовольствия подготовились к потенциальному кризису.

Об этом пишет Forbes.

Украинских потребителей взволновала новость об остановке крупнейшего в Украине производителя соли – госпредприятия "Артемсоль". Оно находится в городе Соледар Донецкой области. Населенный пункт обстреливает российская армия, снаряды разрушили часть предприятия.

Дефицита соли, в частности в АТБ, возникнуть не должно, утверждает руководитель по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко. Правда, импортный продукт будет дороже из-за сложной логистики. Она идет не через порты, которые заблокированы, а через материковую часть Европы.

Не будет проблем и у переработчиков овощей, по крайней мере у крупнейших игроков. Как сообщили в Nestle, которая производит консервацию и приправы "Торчин", компания имеет нескольких поставщиков. Итак, остановка "Артемсоли" на работу не повлияет. Такая же ситуация и у Нежинского консервного завода, входящего в корпорацию Fozzy.

Сама корпорация, в составе которой сети "Сильпо", "Фора" и другие, завозит импортную соль. Кроме того, компания с начала апреля стала покупать продукцию у другого производителя соли – Дрогобычского солевыварочного завода.

Это небольшое предприятие, которое производит 360 т соли в год. "Артемсоль" в 2020-м произвела 1,2 млн т. Полностью удовлетворить спрос в Дрогобыче не смогут, хотя и собираются увеличить производство на 25 т в месяц.

Что касается переработчиков мяса, то по ним остановка "Артемсоли" тоже не ударит, рассказал Олег Баран, СЕО компании "Барком", выпускающая мясные изделия "Родинна ковбаска". Он говорит, что для такой продукции используют импортную соль, которая содержит необходимые консерванты. В "Артемсоли" такого продукта нет.

Проблемы могут возникнуть у производителей мяса, рассказывает Баран. Животноводы используют соль в вскармливании свиней. Самому "Барк" на месяц надо 22 т соли, говорит предприниматель. "Месяц-два еще проживем на старых запасах", – рассказывает он. Чтобы заменить недорогой отечественный продукт, компания ведет переговоры с поставщиками из Литвы, Чехии и Польши. Правда, соль у них будет почти вдвое дороже украинской.

Как известно, государственное предприятие "Артемсоль" - одно из крупнейших в Европе в отрасли. Его выручка в январе – сентябре 2021 года составила 43 млн грн чистой прибыли, что 5,8 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В компании в результате обстрелов разрушен склад, были прямые попадания в рудники и склад. К тому же российские войска регулярно обстреливают узловую железнодорожную станцию, через которую вывозили соль.

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