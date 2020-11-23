Четверо преступников с июля по ноябрь 2019 года шантажировали граждан Украины - владельцев микроавтобусов, которые занимались международными перевозками пассажиров и мелких грузов, заставляя их «выплачивать дань».

В Дании осудили четырех человек, которые после нападений грабили и брали в заложники украинских перевозчиков.

Читайте такжеДля иностранцев нужно этот рынок закрывать: детский омбудсмен выступил за запрет суррогатного материнстваОб этом говорится в заявлении посольства Украины в Дании. "Суд в городе Хорсенс, что находится на востоке полуострова Ютландия, своим решением от 5 ноября 2020 года признал виновными членов преступной группировки, совершивших серию нападений на украинских перевозчиков в муниципалитетах Оденсе, Фредерисия и Коллинг", - говорится в сообщении.

Четверо преступников с июля по ноябрь 2019 года шантажировали граждан Украины - владельцев микроавтобусов, которые занимались международными перевозками пассажиров и мелких грузов, заставляя их «выплачивать дань».

По данным посольства, преступники угрожали водителям из Украины, брали их в заложники, грабили и повреждали их имущество.

Кроме того, последний инцидент произошел 21 ноября 2019 года, когда преступники напали на украинского водителя и захватили его минивэн, который позже в тот же день нашли сожженным.

"После вмешательства посольства Украины в Дании, в сотрудничестве с украинскими перевозчиками и органами полиции, личности подозреваемых были установлены. Все они были задержаны. Суд в Хорсенсе приговорил их к наказанию в виде лишения свободы на сроки 1 год и 4 месяца, 1 год и 4 месяца, 2,5 и 3 года и 3 месяца. Двоим осужденным запрещено въезжать в Данию в течение 12 лет, еще двоим объявлен пожизненный запрет на въезд в Данию", - отмечается в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко