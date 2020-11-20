В частности, Польша выделит украинским автоперевозчикам 1,5 тысячи универсальных разрешений и 3,5 тыс. транзитных.

Республика Польша выделит украинским автоперевозчикам 5 тыс. дополнительных разрешений на грузовые перевозки сроком действия до конца января 2021 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"На заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год (1500 универсальных, 3500 транзитных)... Срок действия дополнительных разрешений до 31 января 2021", - написал он.

Первые разрешения украинские перевозчики получат в начале декабря.

По словам Криклия, Украине также удалось не допустить уменьшения количества разрешений.

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"Будет осуществлен предварительный обмен разрешениями на 2021 год в количестве 160 тысяч разрешений", - написал он.

Также министр сообщил, что стороны договорились вернуться к вопросу увеличения количества разрешений на следующий год во втором полугодии 2021 года по результатам анализа условий пересечения границы перевозчиками.

Грузовые автоперевозки в Польшу: что известно

Бизнес призывает Кабинет министров Украины активизировать диалог с правительством Польши об увеличении количества разрешений для украинских перевозчиков на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок в 2021 году как минимум на 40 тысяч – до 200 тыс. разрешений в 2021 году со 160 тыс. в 2020 году.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, квота польских разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не менее 200 тыс. разрешений в год.

Министр инфраструктуры Польши Адамчик заявил, что проблема с нехваткой разрешений может быть решена через ускорение пограничного движения, а также оптимизацию работы пунктов пропусков и разграничение пассажирских и грузовых перевозок.

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Автор: Павел Степанец