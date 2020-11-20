Компания планирует осуществить модернизацию на собственных производственных мощностях.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует провести на собственных производственных мощностях капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов на сумму 450 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба со ссылкой на и. о. члена правления «Укрзализныци», директора филиала «Пассажирская компания» Александра Перцовского.

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«В следующем году «Укрзализныця» проведет капитально-восстановительный ремонт (КВР) 50 пассажирских вагонов. Работы будут осуществлены на собственных производственных мощностях», - цитирует пресс-служба его слова.

Также он сообщил, что благодаря КВР за 30% стоимости нового вагона де-факто компания получает почти новый вагон.

Кроме этого, по его словам, обновленный подвижной состав будет иметь современные элементы конструкции: грузовой кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от прямых солнечных лучей.

«Среди новаций - USB-розетки у каждого места, под столиками установлены специальные полочки для удобной зарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля, на столиках есть специальные места для стаканов и многое другое», - сказал он.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Запланированные инвестиции

2 октября 2020 года "Укрзализныця" обновила вагоны СВ на собственных мощностях в депо станции Каховка. Капитально-восстановительный ремонт (КВР) одного вагона обошелся "Укрзализныце" в 11,5 млн грн.

«Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн. Около 7 млрд грн будут направлены на обновление парка грузовых вагонов, 4,1 млрд грн – на локомотивное хозяйство, 9,4 млрд грн - на обновление железнодорожной инфраструктуры и 2 млрд грн - на пассажирские перевозки.

По словам главы «Укрзализныци» Владимира Жмака, в компании просрочен капитальный ремонт около 40% локомотивного состава и наблюдается плачевное состояние контактного провода.

Также в 2021 году «Укрзализныця» планирует начать процедуру закупки 50 новых двухсистемных электровозов.

Также компания планирует приобрести в следующем году за счет средств госбюджета 100 пассажирских вагонов на сумму более 2,7 млрд грн.

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Автор: Павел Степанец