Секретарь СНБО отметил, что когда люди с условной пригодностью попадают в те или иные части, то у командиров есть "определенные процессы".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что нужно определить, кто такие "ограниченно пригодные" к военной службе, и где они могут использоваться.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о рекомендации СНБО пересмотреть систему определения пригодности к военной службе.

"Есть такая в нормативно-правовых документах наших вещь - "годен" или "условно годен". Надо дать толкование, кто такой "условно пригодный", где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", - отметил Данилов.

Он добавил, что когда люди с условной пригодностью попадают в те или иные части, то у командиров есть "определенные процессы".

"Для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение растолковать этот документ для того, чтобы не было двойной, тройной трактовки этой нормы", - сказал секретарь СНБО.

Так, отметил он, "сегодня этот вопрос будет, согласно решению СНБО, решен и не будет никаких двойных толкований этих документов". Данилов также уточнил, что речь идет о законодательных изменениях.

Деятельность ВЛК - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий и сообщил о принятых на заседании решениях.

В частности, он отметил, что нужно пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

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