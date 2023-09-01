По словам секретаря СНБО, результаты проверок ВЛК будут известны через несколько недель.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что имена врачей, выдавших документы о фальшивой негодности, и тех, кому их выдавали, будут известны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, кто должен проводить проверку всех решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022 года, и какими должны быть ее последствия.

Данилов отметил, что проверять ВЛК имеет право офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. "Такая проверка началась. Она продолжается. Через 2-3 недели мы будем иметь окончательные результаты проверки", - сказал он.

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Говоря о тех, кто решил сделать себе поддельные документы относительно якобы непригодности к военной службе, секретарь СНБО рассказал, что были "вопиющие случаи", с указанием того, что у человека вроде бы есть только одна почка. Также порой "на автомате" людям записывались одинаковые диагнозы.

"Все это будет подлежать проверке. Законным способом. Если человек действительно непригоден, - ему нечего пугаться. Спокойно будет проверена документация, если вы находились в стационаре, если вы до этого болели. Но если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло", - сказал Данилов.

На уточнение, какая ответственность ждет тех, кто подписывал поддельные документы, и тех, кто такие документы получал, секретарь СНБО отметил, что таких фактов выявлено было уже много, в разных областях.

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет. Давайте наберемся терпения и увидим результаты этой работы", - отметил Данилов.

Проверка ВЛК - что известно

Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий. Было решено, в частности провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Он подчеркнул, что всеми случаями, когда решения были очевидно безосновательными и незаконными, должны заняться правоохранители.

Зеленский добавил, что по результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВЛК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

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