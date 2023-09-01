Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что имена врачей, выдавших документы о фальшивой негодности, и тех, кому их выдавали, будут известны.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, кто должен проводить проверку всех решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе с 24 февраля 2022 года, и какими должны быть ее последствия.
Данилов отметил, что проверять ВЛК имеет право офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. "Такая проверка началась. Она продолжается. Через 2-3 недели мы будем иметь окончательные результаты проверки", - сказал он.
Говоря о тех, кто решил сделать себе поддельные документы относительно якобы непригодности к военной службе, секретарь СНБО рассказал, что были "вопиющие случаи", с указанием того, что у человека вроде бы есть только одна почка. Также порой "на автомате" людям записывались одинаковые диагнозы.
"Все это будет подлежать проверке. Законным способом. Если человек действительно непригоден, - ему нечего пугаться. Спокойно будет проверена документация, если вы находились в стационаре, если вы до этого болели. Но если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло", - сказал Данилов.
На уточнение, какая ответственность ждет тех, кто подписывал поддельные документы, и тех, кто такие документы получал, секретарь СНБО отметил, что таких фактов выявлено было уже много, в разных областях.
"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известны. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет. Давайте наберемся терпения и увидим результаты этой работы", - отметил Данилов.
Проверка ВЛК - что известно
Как сообщал УНИАН, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий. Было решено, в частности провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.
Он подчеркнул, что всеми случаями, когда решения были очевидно безосновательными и незаконными, должны заняться правоохранители.
Зеленский добавил, что по результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВЛК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.