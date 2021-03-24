Секретарь СНБО считает использование слова "Донбасс" опасным.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает внимательно относиться к терминологии в вопросах Донецкой и Луганской областей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время форума Гражданской сети ОПОРА "Избирательная реформа: оценка сквозь призму ценностей, политических прав, качества процедур".

"Слова "Донбасс"... не существует ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией. "Народ Донбасса", "выбор Донбасса", "Донбасс не поставят на колени"- мы помним все эти реплики, которые существовали. Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов ... Есть четкие географические названия - "территория Донецкой и Луганской областей". Никакого "Донбасса" не существует. Потому что это тот нарратив, который нам навязывает Российская Федерация, и начинает с этого. А потом они будут говорить о Галичине, потом они будут говорить о других вещах", - отметил Данилов.

Он добавил, что это "очень опасные вещи, когда мы начинаем публично использовать такие синонимы".

Также, говоря о понятии «внутренне перемещенные лица», Данилов подчеркнул, что они являются беженцами.

"Мне очень не нравится словосочетание "перемещенные лица". На самом деле, эти люди беженцы. Беженцы, которые бежали от войны, бежали, чтобы сохранить свою жизнь ... Это совсем другие тогда будут нарративы с точки зрения ответственности Российской Федерации за то, что она натворила на территории части Донецкой и Луганской областей, и то, что она творит сегодня в Крыму", - сказал он.

Относительно вопроса проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей секретарь СНБО подчеркнул, что речь не идет "о нежелании государства проводить выборы, речь идет о том, что в нашей стране уже 7 лет идет война".

"И если кто-то покажет мне в исторических каких-то событиях, которые происходили за последние две тысячи лет, когда идет война и идут какие-то выборы, - я хочу посмотреть на этого человека. Это вынужденный шаг государства - реагировать на ситуацию, которую создала Российская Федерация, оккупировав часть территории Донецкой и Луганской областей. И ни о каких притеснениях местного самоуправления речь вообще не идет", - отметил Данилов.

Он добавил, что все остальное - это уже "манипулятивные вещи, которые кому-то что-то там сочиняется, что государство отменило выборы".

"Нет ... Это прифронтовая территория, она может увеличиваться, может уменьшаться, в зависимости от того, какие планы для себя планирует враг", - пояснил он.

При этом секретарь СНБО сказал, что не может обнародовать информацию разведки о том, что планировала Россия на выборах.

"Мы сделали все возможное, чтобы на максимальном количестве территорий Донецкой и Луганской областей состоялись местные выборы в тех громадах, где это было возможно", - заверил Данилов.

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Автор: Татьяна Поляковская