За прошедшие сутки в армии зарегистрировано 94 новых случая заболевания.

В Вооруженных силах Украины сейчас COVID-19 болеют 1 615 человек.

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Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что всего за время пандемии в армии выздоровели 16 тыс. 696 человек, умерли - 50.

За прошедшие сутки зарегистрировано 94 новых случая заболевания, в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек.

Также отмечается, что с начала кампании вакцинации в ВСУ привито 6 296 человек, из них 1 341 - военные медики. За минувшие сутки от COVID-19 привиты 250 человек.

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Автор: Игорь Орел