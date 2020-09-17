Женщина рассказала о социальных проблемах в оккупированном Луганске.

В оккупированном Луганске за годы оккупации все изменилось лишь в худшую сторону.

Об этом рассказала жительница Луганска в эфире канала "Украина 24".

"Если вы думаете, что Луганск изменился - не изменилось ничего. Просто никаких капитальных строек здесь нет, никаких ремонтов нет. То, что было в 2015-16, так и осталось. Что касается цен. Цены выросли... Средняя зарплата сейчас, если ты бюджетник, — где-то 15 тысяч (рублей, в пересчете на гривны 5612 грн-ред.). Работы, кроме бюджетной, практически нет. Работают торговля, сфера услуг и бюджетные организации . Все, что касается предприятий, скорее имитация", — сказала она.

По словам женщины, молодежь предпочитает ехать учиться в Россию.

"У нас вот сейчас проблема с образованием. В школах перестали преподавать украинский. Теперь дети отсюда уехать учиться не смогут, у них не будет знаний. Поэтому молодежь в основном ориентирована на Россию, получает российское гражданство, дипломы наших российских вузов. Молодежь заточена под Россию, молодые будут ехать в Россию, и большинство моих знакомых уехали в Россию. В Украину поехали только пенсионеры к своим детям", - сказала она.

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Автор: Андрей Василюк