О смерти супруги террориста в сети сообщили ночью 9 сентября.

В сети появилась информация о смерти жены бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого Ларисы.

Об этом в Twitter сообщается в блоге "Колывано-бджолария LPR". Также к посту прикреплен документ — выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей РФ.

"По выписке ЕГРИП жена Плотницкого умерла в Воронеже более месяца тому (причина закрытия Индивидуального предпринимателя - в связи со смертью)", - говорится в сообщении.

Эту информацию прокомментировал и блогер Денис Казанский. "Интересно, сама или помогли?", - написал он на своей странице в Twitter.

В сентябре 2016 года сообщалось, что жившие в Воронеже родители бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого умерли от отравления грибами.

Лариса Плотницкая: что о ней известно

Плотницкая Лариса Николаевна родилась 1 июля 1974 года, уроженка города Луганска, была зарегистрирована в Луганске, по адресу квартал Шевченко, 4/69.

Девичья фамилия — Потапчук. Официально брак с террористом Игорем Плотницким был зарегистрирован в 2007 году.

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В 2017 году СМИ писали, что жена бывшего главаря "ЛНР" зарегистрировала свой фонд в Воронеже.

Ранее российские СМИ сообщали, что в России арестовали сбежавшего экс-главаря так называемой "Луганской народной республики" Игоря Плотницкого.

Побег террориста Плотницкого и "переворот" в "ЛНР"

24 ноября 2017 года главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

23 ноября 2017 года советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября того же года в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

В 2018 году Украина объявила экс-главаря "ЛНР" Плотницкого в розыск.

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Автор: Ольга Робейко