В октябре украинцев ждет немало изменений в процессе мобилизации, а также начнется отопительный сезон.

В октябре украинцев ждет несколько крупных изменений, которые повлияют на нашу жизнь. Во втором месяце осени начнется отопительный сезон и вступят в силу некоторые изменения в мобилизации. Также Украина навсегда перейдет на зимнее время и поздравит защитников Родины. Мы рассказали обо всем, что изменится с 1 октября.

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Изменения в мобилизации

Мобилизация с 1 октября продолжается, как и действие военного положения. Во второй месяц осени военнообязанных украинцев коснутся такие важные изменения:

Начнут приходить повестки по почте . В октябре военнообязанные начнут получать повестки по "Укрпочте". В первую очередь их пришлют мужчинам, которые обновили данные. Документ считается врученным, даже если призывник отказался от письма или его не было дома. За неявку предусмотрен штраф до 25 500 гривен.

. В октябре военнообязанные начнут получать повестки по "Укрпочте". В первую очередь их пришлют мужчинам, которые обновили данные. Документ считается врученным, даже если призывник отказался от письма или его не было дома. За неявку предусмотрен штраф до 25 500 гривен. Введут рекрутинг в Резерв+ . Онлайн-сервис для добровольцев заработает в октябре. В приложении можно будет увидеть свободные вакансии в армии. Будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

. Онлайн-сервис для добровольцев заработает в октябре. В приложении можно будет увидеть свободные вакансии в армии. Будут доступны как боевые, так и небоевые позиции. Запретят мобилизацию до 25 лет. Верховная Рада освободила от призыва мужчин возрастом до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными. До подписания закона таких призывников могли призвать.

Призывникам, которые имеют право на отсрочку, важно помнить, что им нужно подтвердить отсрочку в военкомате. Без официального документа им могут выдать повестку и мобилизовать.

Переход на зимнее время

В Украине переводят часы ежегодно в последнее воскресенье октября. 27 октября - вот когда переводят часы на зимнее время в этом году. Это время останется навсегда - больше подобных переходов не будет.

Начало отопительного сезона

Ежегодно в октябре в Украине начинается отопительный сезон. Точная дата пока неизвестна, ведь всё зависит от погоды. По закону тепло в трубы должны подавать, когда среднесуточная температура три дня подряд будет составлять +8°. Обычно это происходит 15-20 октября.

С началом отопительного сезона становится актуальным вопрос субсидий на коммуналку. Для семей, которым назначали субсидию на неотапливаемый сезон 2024 года, помощь будет продлена автоматически. Если вы не имеете субсидии, то обратиться за оформлением можно в ближайшее управление Пенсионного фонда.

Выплаты за национальный кэшбэк

Национальный кэшбэк заработал ещё в сентябре. Украинцы могут получить 10% кэшбека за покупку товаров украинских производителей. Для этого нужно получить специальную банковскую карту и оформить услугу в "Дії".

Уже в октябре украинцы получат первые выплаты от кэшбэка. Накопленные деньги будут приходить на карту раз в месяц - до 20 числа следующего месяца. К примеру, кэшбэк за купленные сентябре товары можно будет получить до 20 октября.

Выплаты безработным

С 1 октября будут повышены выплаты по безработице- с 2500 до 3000 гривен в месяц. Повышение коснется только лиц, имеющих не менее 7 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев. Также выплаты поднимут безработным ВПЛ.

Люди без страхового стажа получат, как и ранее, 1500 гривен в месяц по безработице.

Лимит на переводы между картами

В октябре НБУ устанавливает лимит на карточные переводы между физическими лицами. Он составляет 150 000 гривен и действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента в одном банке на чужие счета.

Лимит не касается волонтеров, а также граждан, чей ежемесячный доход превышает 150 000 гривен.

Праздники в октябре 2024

В октябре украинцы отметят несколько крупных праздников. 1 октября наступитДень защитника Украины - самый главный государственный праздник во время полномасштабной войны. В этот день чествуют защитников и защитниц нашей Родины. Важно отметить, что дополнительный выходной в честь праздника из-за действия военного положения отменен.

У верующих 1 октября наступит Покрова 2024. Ранее Покров Пресвятой Богородицы отмечали 14 октября, но из-за перехода на новоюлианский церковный календарь дата изменилась.

Ещё один важный праздник октября - День учителя в Украине. В этом году мы чествуем преподавателей 6 октября.

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