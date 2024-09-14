День защитников и защитниц Украины, начиная с прошлого года, отмечают в новую дату.

В октябре в Украине отмечают большой государственный праздник - День защитников и защитниц Украины. Он совпадает с Днем украинского казачества и великим церковным праздником - Покровой Пресвятой Богородицы. До 2023 года все три праздника отмечали 14 октября, но сейчас дата изменилась - рассказываем, когда мы теперь чествуем украинских военных, которые отстаивают нашу независимость в войне против России.

Когда День защитников Украины 2024 - дата и история

Праздник 14 октября - День защитника Украины - отмечают с 2014 года. После российской оккупации украинского Крыма пятый президент Украины Петр Порошенко издал указ, согласно которому и был установлен праздник День защитников Украины - в один день с православным праздником Покровы Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

Дату выбрали неслучайно: Покрова является покровительницей и защитницей украинских казаков. С иконами Пресвятой и верой в душе они боролись за свою территорию и независимость - подобно тому, как украинские защитники и защитницы, начиная с 2014 года, борются с российским врагом. Видео дня

Одновременно в 2014 году был отменён указ 1999 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь дата Покровы сдвинулась на 13 дней раньше. Согласно указу нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, поменялись и даты двух украинских праздников - в 2024 году День защитников Украины и День украинского казачества отмечают 1 октября.

Будет ли выходной в День защитника Украины в 2024 году

День защитников и защитниц Украины 1 октября - это праздник, который имеет большое значение для нас. В эту дату мы чествуем военных и каждого украинца, кто ныне потом, кровью и, к сожалению, жизнью метр за метром отстаивают и освобождают родную землю.

Государственный праздник является нерабочим днем с 2015 года. В 2024 году он выпадает на вторник и в мирное время 1 октября был бы выходным. Но в условиях полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины дополнительные выходные дни в нашем государстве отменены. Но праздник может быть выходным в негосударственных компаниях по решению руководства.

Ранее мы публиковали календарь праздников и выходных дней в сентябре 2024.

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