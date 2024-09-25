Уже скоро Украина отметит День учителя и поздравит преподавателей.

Ежегодно практически в самом начале учебного года украинцы чествуют учителей - людей, от которых зависит будущее нации. День учителя 2024 Украина, как всегда, отметит в начале октября.

Когда День учителя в 2024 году в Украине

День работников образования (официально) или День учителя в Украине отмечается в первое воскресенье октября. В 2024 году датой торжества будет 6 октября. Праздник основан по указу Президента в 1994 году.

Существует также Международный день учителя, дата которого неизменна из года в год - 5 октября.

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Как отметить День учителя 2024

Традиционно учителей поздравляют в пятницу накануне праздника. В 2024 году это 5 октября. Для педагогов готовят подарки и устраивают праздничный концерт. Часто учебный день перед торжеством является сокращенным, а в школах проводят день самоуправления. Ученики старших классов примеряют на себя роль учителей и проводят уроки.

Сейчас, во время полномасштабной войны, большинство школ отказалось от масштабных празднований.

Что подарить на День учителя

Делать подарки на День учителя принято не во всех школах. Если такая традиция есть, то обычно выбирают общий подарок от класса: букет цветов, сладости, парфюм, подарочный сертификат, чай, книгу. Классному руководителю можно подарить фотоальбом, кружку или толстовку с изображением класса на память.

Во время полномасштабной войны многие преподаватели просят не дарить им подарки, а вместо этого перечислить деньги на ВСУ.

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