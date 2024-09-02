В конце октября в Украине в последний раз переведут часы и навсегда оставят зимнее время.

В июне ВР проголосовала за отмену перевода часов в Украине. В октябре мы в последний раз перейдем на зимнее время - и больше стрелки трогать не будут. Это будет иметь как негативные, так и положительные последствия. Мы разобрались, когда переводят часы на зимнее время и как это повлияет на украинцев.

Переход на зимнее время 2024

На зимнее время часы переводят ежегодно в последнее воскресенье октября. В этом году это будет 27 октября. Время нужно перевести в 4:00 на один час назад. Это означает, что ночью у нас появится "лишний" час сна.

Современные телефоны и прочие электронные устройства переходят на зимнее время автоматически, а вот механические часы придется переводить вручную. Также отбытие и прибытие транспорта будет указано по новому времени.

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Последствия перехода на зимнее время

Украина навсегда останется в часовом поясе GMT +2. Не все украинцы довольны тем, что постоянным временем для страны выбрано зимнее. В такой ситуации летом в восточных областях (Донецкая, Луганская, часть Запорожской и Харьковской) будет светать в 3 часа ночи, а темнеть в 9 вечера. А зимой будет очень рано темнеть в западных областях.

Ещё один минус перевода - увеличение разницы с Европой. Если оставить зимнее время, то время с соседними странами будет отличаться на 2 часа.

Также постоянное зимнее время не очень выгодно для экономики. Предприятия начинают и заканчивают работу позднее, а работники часто возвращаются домой в темное время суток. Всё это приводит к общему снижению продуктивности.

Однако отмена перевода стрелок безусловно полезна для организма. Ученые доказали, что перевод часов негативно влияет на здоровье, нарушает естественные биоритмы и вызывает бессонницу.

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