Этой осенью православные верующие будут встречать Покрова по новоюлианскому календарю.

Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты многих праздников изменились. УНИАН расскажет, когда Покрова по новому календарю и в какой день встречать торжество.

Когда Покров Пресвятой Богородицы - точная дата

Раньше Покрова Пресвятой Богородицы христиане встречали 14 октября, так же, как и День защитников и защитниц Украины. Теперь, с переходом на новый календарь, дата праздника изменилась - праздник Покрова осенью 2024 года наступит 1 октября. Эти два торжества - Покрова и День защитников связаны друг с другом, потому что издавна считалось, что всем, кто защищает Украину, покровительствует Дева Мария.

Покрова Пресвятой Богородицы - история праздника

Считается, что Покрова - праздник, который начали отмечать в X веке, когда Владимир крестил Русь. Однажды, во время одного из нашествий чужеземцев, верующие молились во Влахернском храме и просили Деву Марию о защите. Тогда явился образ Богородицы, которая укрыла всех православных своим покровом и уберегла от гибели. Именно так и появилось торжество, и этот день остался в истории.

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Что можно и нельзя делать на праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Покрова по новому календарю и по старому меняют только свою дату, но традиции и запреты остаются прежними. Верующие в эту дату должны сходить в церковь и помолиться Деве Марии об исцелении от болезней, о защите от недругов, о семейном благополучии. Можно попросить у святой помощи в важных делах.

На Покров Пресвятой Богородицы категорически запрещено:

ссориться, сплетничать, ругаться;

давать пустые обещания;

отказывать нуждающимся в помощи;

рукодельничать;

тяжело работать.

Не стоит в эту дату предаваться унынию и жаловаться на жизнь, необходимо поблагодарить Богородицу за все то, что у вас есть, научиться не горевать о том, чего не имеете, но радоваться тому, что обрели.

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