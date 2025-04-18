Они были возвращены с подписью от президента сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Об этом говорится в карточках соответствующих законопроектов №13172 и №13173 на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что их оба были возвращены с подписью от президента Украины сегодня, 18 апреля.

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Мобилизация и военное положение в Украине

Как сообщал УНИАН, 16 апреля ВР продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 6 августа.

Егор Чернев, народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что решение об отмене военного положения могут принять в случае установления мира.

Так, пояснил он, парламент в любой день может собраться и проголосовать за прекращение военного положения, даже не дожидаясь окончания этих 90 дней.

В то же время, подчеркнул он, если отменить режим военного положения пока война еще продолжается, то это может изменить функционирование государственного аппарата. В частности, такое решение повлияет на работу военно-гражданских администраций и финансирование украинской армии.

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