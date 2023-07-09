Украина официально подала запрос на ускоренную процедуру членства в НАТО еще в сентябре 2022 года.

Украина может стать членом Альянса еще до того, как одержит победу над российскими оккупантами, так как формальное окончание войны не является жестким условием вступления Украины в НАТО.

Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона по связям с НАТО, ведущий эксперт программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне, Джим Таунсенд, сообщает PAP.

По мнению эксперта, по-настоящему серьезной гарантией будущей безопасности для Украины может быть только полноценное членство в Североатлантическом альянсе. При этом отсрочка решения по вступлению Украины в Альянс на основании того, что война с Россией формально не завершена, может побудить РФ максимально оттягивать признание ее поражения.

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"Лучшим вариантом, конечно, было бы полное поражение России, но даже если этого не произойдет и РФ не признает поражения после окончания боевых действий, все равно может сложиться ситуация, когда Альянс будет более распложен принять Украину, чем сейчас", – сказал он.

По его мнению, от саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ожидать решительного шага по приглашению Украины в Альянс, однако вполне можно рассчитывать на то, что будет конкретизирован ее путь к членству.

Членство Украины в НАТО

Саммит лидеров НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Украина официально подала запрос на ускоренную процедуру членства в НАТО еще в сентябре 2022 года. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что ожидают от саммита лидеров НАТО в Вильнюсе фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

Издание The Telegraph сообщило, что Германия планирует призвать членов НАТО на саммите в Вильнюсе сосредоточиться не на предложениях относительно членства Украины в Альянсе, а на определенных гарантиях безопасности, которые по сути заблокируют украинское членство.

9 июля 2023 года экс-президент Литвы Грибаускайте заявила, что механизм приема Украины в НАТО нужно запускать немедленно. Политик назвала "иллюзией" идею о том, что Кремль и Украина могут найти общий язык на переговорах.

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