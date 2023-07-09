Политик назвала "иллюзией" идею о том, что Кремль и Украина могут найти общий язык на переговорах.

Процесс присоединения Украины в НАТО нужно запускать в настоящее время, а не тогда, когда закончится война.

Об этом заявила литовский экс-президент Даля Грибаускайте в интервью Associated Press. Она объяснила, что процесс вступления должен начаться сейчас, поскольку ожидание окончания войны позволяет российскому президенту Владимиру Путину никогда ее не заканчивать. "Если мы действительно заботимся о безопасности территории НАТО, Украина неизбежно должна быть ее частью", – подчеркнула экс-президент.

При этом она выразила сомнение, что на саммите Альянса в Вильнюсе будет принято положительное для Киева решение. Она объяснила это тем, что многие западные лидеры до сих пор находятся в заблуждении относительно истинных намерений Кремля, поэтому им не хватает политической воли для ответной реакции. Кроме того, Грибаускайте выразила уверенность, что многие европейцы все еще не понимают размеров пропасти в ценностях между РФ и странами Запада.

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Политик назвала "иллюзией" идею о том, что Кремль и Украина могут найти общий язык на переговорах. "Это не просто война против Украины, это поход против всей нашей цивилизации. Если Украина не одержит окончательной победы на поле боя, Запад окажется в неопределенности. Агрессивные действия против него продлятся десятилетиями", – пояснила она ситуацию.

Вступление Украины в НАТО

Накануне саммита НАТО в Литве риторика относительно присоединения Киева к Альянсу значительно активизировалась. Основные западные партнеры Украины заявили, что до окончания войны речи о вступлении не может быть. Зато они хотят предложить Киеву предоставление гарантий безопасности.

А вчера издание The Telegraph со ссылкой на источник в НАТО сообщил, что Германия планирует призвать членов НАТО на саммите в Вильнюсе сосредоточиться не на предложениях относительно членства Украины в Альянсе, а на определенных гарантиях безопасности, которые по сути заблокируют украинское членство. Это вызвано тем, что Берлин опасается войны с РФ.

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