Фото Facebook Сергея Козыря

Временная следственная комиссия Верховной рады выявила прямые нарушения законодательства чиновниками Черниговской ОВ по гуманитарной помощи. Комиссией было зафиксировано нецелевое использование средств, продажа гумпомощи, не совпадение количества полученной ОВА и разданной на громады помощи и ряд других нарушений. Об этом сообщает народный депутат Сергей Козырь в Facebook.

В Чернигове состоялось очередное заседание ВСК ВР по возможному нарушению законодательства в сфере гуманитарной помощи, где присутствовали представители исполнительной власти, национальной полиции, СБУ, ДБР и прокуратуры. В комиссии отмечают, что увидели ряд проблем, указывающих на прямое нарушение законодательства.

"В апреле Черниговской ОВА были закуплены продукты длительного хранения на несколько миллионов гривен, которые не предусмотрены для закупки в соответствии с постановлением КМУ. Особенно это касается закупки почти 18 тыс. банок сгущенки, не соответствующей указанным стандартам ДСТУ. Это говорит о нецелевом использовании бюджетных средств" - рассказывает Сергей Козырь.

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Среди нарушений были выявлены и факты продажи гумпомощи, передачи ее лицам, которые были за границей, и не совпадение количества полученной Черниговской ОВА и розданной на громады помощи.

"Установлен факт передачи должностными лицами Черниговской ОВА 15 вагонов гуманитарной помощи человеку, который на момент получения официально находился за границей. В одном из магазинов, ранее определенном как склад гуманитарной помощи, была проведена контрольная закупка, в ходе которой члены ВСК приобрели товары с признаками гуманитарной помощи. Кроме того, есть проблемы с учетом помощи. К примеру, мы увидели документы, в которых ОВА была получателем одного количества гуманитарки, когда реально на громады было выдано гораздо меньше. Так что вопрос: куда делась разница? Также мы заслушали свидетельницу, которая рассказала, что на ее базе хранилась гуманитарная помощь с просроченными сроками потребления" – пишет нардеп.

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Отдельно ВСК изучила вопрос выдачи разрешений на пересечение границы, находящийся в зоне ответственности чиновников Черниговской ОВА.

"После детального изучения членами ВСК программы "Шлях", которая позволяет волонтерам выезжать за границу, было отправлено обращение в ГПСУ с просьбой отследить перемещение случайных 10 человек из Черниговской области. Результаты впечатляющие – 5 мужчин так и не вернулись в Украину", - отмечает нардеп.