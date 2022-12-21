Временная следственная комиссия Верховной рады выявила прямые нарушения законодательства чиновниками Черниговской ОВ по гуманитарной помощи. Комиссией было зафиксировано нецелевое использование средств, продажа гумпомощи, не совпадение количества полученной ОВА и разданной на громады помощи и ряд других нарушений. Об этом сообщает народный депутат Сергей Козырь в Facebook.

В Чернигове состоялось очередное заседание ВСК ВР по возможному нарушению законодательства в сфере гуманитарной помощи, где присутствовали представители исполнительной власти, национальной полиции, СБУ, ДБР и прокуратуры. В комиссии отмечают, что увидели ряд проблем, указывающих на прямое нарушение законодательства.

"В апреле Черниговской ОВА были закуплены продукты длительного хранения на несколько миллионов гривен, которые не предусмотрены для закупки в соответствии с постановлением КМУ. Особенно это касается закупки почти 18 тыс. банок сгущенки, не соответствующей указанным стандартам ДСТУ. Это говорит о нецелевом использовании бюджетных средств" - рассказывает Сергей Козырь.

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Среди нарушений были выявлены и факты продажи гумпомощи, передачи ее лицам, которые были за границей, и не совпадение количества полученной Черниговской ОВА и розданной на громады помощи.

"Установлен факт передачи должностными лицами Черниговской ОВА 15 вагонов гуманитарной помощи человеку, который на момент получения официально находился за границей. В одном из магазинов, ранее определенном как склад гуманитарной помощи, была проведена контрольная закупка, в ходе которой члены ВСК приобрели товары с признаками гуманитарной помощи. Кроме того, есть проблемы с учетом помощи. К примеру, мы увидели документы, в которых ОВА была получателем одного количества гуманитарки, когда реально на громады было выдано гораздо меньше. Так что вопрос: куда делась разница? Также мы заслушали свидетельницу, которая рассказала, что на ее базе хранилась гуманитарная помощь с просроченными сроками потребления" – пишет нардеп.

Отдельно ВСК изучила вопрос выдачи разрешений на пересечение границы, находящийся в зоне ответственности чиновников Черниговской ОВА.

"После детального изучения членами ВСК программы "Шлях", которая позволяет волонтерам выезжать за границу, было отправлено обращение в ГПСУ с просьбой отследить перемещение случайных 10 человек из Черниговской области. Результаты впечатляющие – 5 мужчин так и не вернулись в Украину", - отмечает нардеп.