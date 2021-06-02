Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Служащего обособленного подразделения АО «Укрзализныця» подозревают в присвоении 750 тысяч гривень государственных средств.

Как сообщается в Telegram-канале МВД Украины полицейские установили, что должностное лицо одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги УЗ составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. «Киев-Пассажирский» с обществом с признаками фиктивности. На основании этих документов подразделение УЗ перечислило на счет фиктивного общества 750 тысяч гривень.

Фигурант, как отмечается, достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма не проведет.

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Должностному лицу объявили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

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Автор: Дмитрий Захаров