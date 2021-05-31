Генпрокурор Венедиктова взяла под личный контроль работы по расследованию коррупции в УЗ.

В акционерной компании «Укрзализныця» (УЗ) будет обновлен наблюдательный совет, который в свою очередь выберет новых главу и членов правления компании.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила народный депутат, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния «Укрзализныци» Юлия Гришина по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром инфраструктуры Александром Кубраковым.

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«Уже в ближайшее время будет объявлен конкурс на новых членов наблюдательного совета «Укрзализныци», которые в свою очередь выберут новое правление компании», - написала она.

Также Гришина сообщила, что генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль работы по расследованию коррупции в «Укрзализныце».

«Убеждена, что уже в ближайшее время при поддержке генерального прокурора мы получим наконец-то ожидаемый результат противодействия преступности на железной дороге», - написала Гришина.

Кадровые перестановки в «Укрзализныце»

В январе этого года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния компании «Укрзализныця», расследования фактов возможной бездеятельности, нарушений законодательства органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.

В марте Кабинет министров назначил Ивана Юрика временно исполняющим обязанности главы правления акционерной компании «Укрзализныця». Он заменил на этой должности Владимира Жмака, чье увольнение было ранее согласовано Кабмином.

В апреле 2021 года Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния акционерной компании «Укрзализныця» приняла решение обратиться в Кабинет министров с требованием уволить и. о. главы правления компании Ивана Юрика и других членов правления в связи с их некомпетентностью.

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Автор: Павел Степанец