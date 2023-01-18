Для купания отведено более 20 мест на реках и прудах.

В Одесской области не предусмотрено купание в Черном море на праздник Крещения из-за военной агрессии РФ. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"В этом году, в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, в частности с возможностью попадания к побережью морских мин, что может привести к неотвратимым потерям среди мирного населения, а тем более в случае массового купания, запрещено посещение морского побережья города Одессы и Одесской области, соответственно купания в Черном море не будут проводиться", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с вечера 18 января до утра 20 января полицейские, члены общественных формирований и негосударственных охранных структур в составе патрульных нарядов будут нести службу в публичных местах, местах проведения богослужений, освящения воды и купаний. Всего будет привлечено почти 2,5 тыс. правоохранителей.

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Погружения будут организованы только в озерах, прудах, водохранилищах, бассейнах и т. д. Правоохранители просят верующих и священнослужителей не нарушать требований, установленных правовым режимом военного положения, соблюдать комендантский час, а также проводить и посещать церковные мероприятия в дневное время суток и тому подобное. Места для обрядовых погружений сотрудники ГСЧС оборудовали в озерах, прудах, водохранилищах, бассейнах и тому подобное.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в частности, под купание официально отведено 21 место в Одесском, Болградском, Измаильском, Подольском районах.

Ситуация в Черном море

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черном море находится немало вражеских мин, которые иногда прибивает к побережью. Недавно военные показали эпическое видео уничтожения мины, которую вынесло на пляж.

Кроме этого, недавно на пляж Одессы выбросило пакеты с крейсера "Москва". Одесситы нашли аварийную воду для матросов российского флагмана.

18 января также стао известно, что РФ уменьшила количество кораблей в Черном море. Однако число ракетоносителей, на которых есть крылатые ракеты "Калибр", не изменилось и составляет шесть штук.

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