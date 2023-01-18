В Средиземном море число вражеских кораблей осталось неизменным.

Россия уменьшила количество кораблей в Черном море, однако число ракетоносителей, на которых есть крылатые ракеты "Калибр", не изменилось и составляет шесть штук.

Теперь в этом море находятся 16 кораблей РФ, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины. "...в Черном море на боевом дежурстве находится 16 вражеских кораблей, среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 44 ракет", - отметили в ВМС ВСУ.

По его данным, в Средиземном море не изменилось количество вражеских кораблей - там находятся девять бортов. Среди этих кораблей есть пять носителей "Калибров", и общий залп составляет 72 ракеты.

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Присутствие кораблей России в разных морях - что сообщалось

По состоянию на 17 января на боевом дежурстве в Черном море находились 17 кораблей РФ, среди которых были шесть носителей "Калибр", и общий залп составлял около 44 ракет.

РФ уже не раз била "Калибрами" по Украине. Руководитель штаба, заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк предупреждал, что есть угроза нового массированного ракетного удара противника.

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