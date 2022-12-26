Одесситы нашли аварийную воду для матросов российского флагмана.

На побережье Одессы нашли вещи с крейсера "Москва", который украинские воины затопили в апреле этого года.

Как сообщает одесское издание "Думская" на побережье нашли пакеты аварийной питьевой воды для экипажа российского флагмана.

"Москва" передала приветствие со дна. Одесситы нашли сегодня на пляже на 8 фонтана вот такие пакеты", - отмечает издание, иронично добавив, что план флота РФ "заключался в том, чтобы засорить нам пляжи и море".

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"Москва" - все, что известно о ликвидации крейсера

"Москва", российский гвардейский ракетный крейсер, входивший в состав 30-й дивизии надводных кораблей, был флагманом Черноморского флота ВМФ России.

По данным украинского военного командования, в результате атаки ракет "Нептун" 13 апреля корабль получил повреждение, загорелся, перевернулся и впоследствии затонул.

Минобороны РФ утверждало, что на корабле якобы произошла детонация боеприпасов, а затонул он при буксировке. Также заявляли, что якобы экипаж "Москвы" был полностью эвакуирован. Но вскоре начали появляться сообщения родственников моряков, служивших на корабле, об их исчезновении.

В сентябре в Черном море выловили спасательный плот на 20 человек с затонувшего корабля "Москва". Находка показала, что российские моряки, вероятно, пытались спастись на поврежденном плоту. Для этого российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к забору, чтобы сохранить плавучесть плота.

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