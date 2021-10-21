Кто именно огораживает место страшной аварии и сколько будет столбиков, рабочие не говорят.

На месте смертельной дорожной аварии в Харькове устанавливают металлические столбики - если бы это сделали вовремя, жизни шестерых человек удалось бы спасти.

Об этом сообщает "Общественное".

Столбики начали обустраивать на улице Сумской - именно здесь четыре года на перекрестке водитель Lexus Елена Зайцева проехала на красный свет светофора с превышением скорости, врезалась в другое авто и сбила группу пешеходов.

Установку столбиков должны завершить к концу дня, утверждают дорожные рабочие. Однако сколько именно их должно быть, в также какая организация или служба за это отвечает, осталось неизвестным. Между тем дорога, где работают рабочие, была частично и временно перекрыта.

ДТП с участием Зайцевой в Харькове: что известно

Читайте такжеСМИ узнали, как виновница жуткой аварии в Харькове Зайцева живет за решеткой18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение "Лексуса "20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля "Фольксваген Туарег", за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения "Лексус" вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Автор: Станислав Кожемякин