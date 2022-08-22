Деньги собрали во время флешмоба к годовщине советской оккупации.

Чехи передали для Вооруженных сил Украины (ВСУ) около миллиона долларов, которые были собраны в ходе флешмоба к годовщине советской оккупации.

Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Чехии.

Отмечается, что 54 года назад в ночь на 21 августа территорию Чехословакии и оккупировали войска Варшавского договора, "оборвав надежды чешского и словацкого народа на свободную демократическую жизнь".

В рамках празднования этой годовщины в Чехии прошел флешмоб "перечислим украинским военным 1968 крон". "Участие в акции приняли более 14 тыс. человек, которые перечислили на благотворительный счет посольства 24,2 млн чешских крон, что примерно равняется миллиону долларов. Инициаторами акции стали адвокат Петр Немец и инициатива "Оружие Украины"",- сообщает посольство.

Временный поверенный в делах Украины в Чехии Виталий Усатый отметил, что чехи и словаки, которые пережили опыт оккупации, "осознают трагедию украинского народа, который противостоит российской агрессии".

Благотворительный счет для закупки военного материала чешского производства для украинских защитников посольство открыло с первых дней российской агрессии. За это время на счет поступило более 1,2 млрд чешских крон.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины в Чехии заявило, что граждане Чехии переводят на помощь Украине Сумы в 1968 крон, напоминая таким образом о вторжении войск СССР на территорию Чехословакии в 1968 году.

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