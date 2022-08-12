Кроме этого, там будут создавать еще два вида беспилотников.

Турецкая компания Baykar Machine планирует построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.

Об этом во время интервью фонду "Вернись живым" сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

По его словам, строительства завода уже началось.

"У нас есть долгосрочные планы по проектам с Украиной. Baykar начала там строительство фабрики, исследовательского центра и центра передового производства, где мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас", – рассказал Байрактар.

Он отметил, что в Украине на заводе будут производиться также Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.

Как ранее сообщал УНИАН, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца. В ответ на такие новости в Кремле угрожают "демилитаризировать" завод.

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