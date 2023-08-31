В марте 2015 года нынешний глава Минкульта управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Нынешний глава Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, попадал в ДТП и неоднократно получал штрафы.

При этом ни чиновник, ни его жена не являются владельцами никаких транспортных средств. Об этом сообщает "Следствие.Инфо" после анализа Единого государственного реестра судебных решений и Главного сервисного центра МВД.

В начале августа 2023 года - уже после назначения на должность исполняющего обязанности министра культуры - на Ростислава Карандеева открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще одно исполнительное производство было открыто в 2019 году.

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"Это за парковку в неустановленном месте вроде", - отвечает чиновник журналистам. Также он заверил, что просто не успел уплатит штраф.

Согласно информации Главного сервисного центра МВД, пока ни Ростислав Карандеев, ни его супруга Елена Карандеева не являются владельцами никаких транспортных средств. Но это не мешает главе Минкульта продолжать водить авто и получать штрафы.

Ростислав Карандеев подтвердил журналистам, что машина, на которой он ездит, принадлежит его тестю и эту машину им с женой якобы подарили на свадьбу. В Едином реестре должников журналисты не нашли подтверждения слов Карандеева о том, что он получил штраф именно за неправильную парковку.

В июле 2012 года Ростислав Карандеев, находясь за рулем, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автомобилем, за это он получил штраф в размере 340 гривень. Находясь на должности заместителя министра в марте 2015 года, нынешний глава Минкульта управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Во время судебного заседания чиновник не признал себя виновным, но суд за это правонарушение таки лишил мужчину водительских прав на год.

Ростислав Карандеев не обжаловал решение о лишении водительского удостоверения - то есть, он год не имел права управлять автомобилем, но он помнит эту ситуацию не очень четко.

Карандеев пояснил, что не задекларировал машину, подаренную жене ее родителями на свадьбу в декабре 2019 года, потому что на момент начала пользования транспортом "декларирование прекратилось". До ноября 2020 года глава Минкульта ездил на другом авто - Honda CRV 2004 года - и этот автомобиль, по словам чиновника, попал в ДТП и получил серьезные повреждения.

Журналисты проверили декларацию Ростислава Карандеева за 2019 год и не нашли там ни одного упоминания ни о подаренном на свадьбу авто, ни о поврежденной в ДТП "Хонде".

Назначение Карандеева главой Минкульта

Кабинетом Министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра культуры и информационной политики Украины на Ростислава Карандеева.

Перед этим, 27 июля, Верховная Рада Украины уволила Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. За это решение проголосовал 321 народный депутат. Двое проголосовали против.