В.и.о. назначен Ростислав Карандеев, который является первым заместителем министра.

Кабинетом Министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра культуры и информационной политики Украины на Ростислава Карандеева.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Карандеев является первым заместителем министра.

Также решением правительства уволен Александр Полищук с должности заместителя министра обороны Украины. Он поедет послом от Украины в Индию. Татьяна Емельянова уволена с должности первого заместителя председателя Государственной архивной службы Украины.

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Ткаченко покинул пост министра культуры

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 июля, Верховная Рада Украины уволила Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. За это решение проголосовал 321 народный депутат. Двое проголосовали против.

20 июля Александр Ткаченко подал заявление об отставке премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Такой свой шаг он объяснил "волной недоразумения относительно важности культуры во время войны". Он считает, важное финансирование и культуры, и дронов для фронта.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к Раде, чтобы рассмотреть вопрос о замене министра Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Президент Украины Владимир Зеленский указом №339/2023 назначил Александра Полищука Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индия.

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