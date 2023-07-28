Кабинетом Министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра культуры и информационной политики Украины на Ростислава Карандеева.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Карандеев является первым заместителем министра.
Также решением правительства уволен Александр Полищук с должности заместителя министра обороны Украины. Он поедет послом от Украины в Индию. Татьяна Емельянова уволена с должности первого заместителя председателя Государственной архивной службы Украины.
Ткаченко покинул пост министра культуры
Как сообщал УНИАН, вчера, 27 июля, Верховная Рада Украины уволила Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. За это решение проголосовал 321 народный депутат. Двое проголосовали против.
20 июля Александр Ткаченко подал заявление об отставке премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Такой свой шаг он объяснил "волной недоразумения относительно важности культуры во время войны". Он считает, важное финансирование и культуры, и дронов для фронта.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к Раде, чтобы рассмотреть вопрос о замене министра Ткаченко.
Как сообщал УНИАН, 20 июня Президент Украины Владимир Зеленский указом №339/2023 назначил Александра Полищука Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Индия.