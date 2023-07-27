Решение поддержал 321 народный депутат.

Верховная Рада Украины поставила точку в вопросе увольнения Александра Ткаченко. Парламентарии одобрили его отставку с поста министра культуры и информационной политики.

Отмечается, что за это решение проголосовал 321 народный депутат. При этом "против" выступили лишь два депутата.

Как отметил в своем сообщении в Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, вопрос назначения нового министра "сегодня не стоит в повестке дня и скорее всего не будет на этой неделе".

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Увольнение Ткаченко - что известно

20 июля Александр Ткаченко подал премьер-министру Денису Шмыгалю заявление об отставке. Он объяснил это решение "волной недопонимания важности культуры во время войны". По его словам, и частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день попросил Шмыгаля рассмотреть замену министра Ткаченко.

На следующий день председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины "по собственной инициативе". Стефанчук сообщил, что это заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

На своем заседании 26 июля Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов не поддержал отставку Ткаченко. Было замечено, что вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале Верховной Рады.

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