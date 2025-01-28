Университету придется сокращать учебные планы, поскольку БОВП должна быть в образовательной программе, отметила Семенова.

С сентября 2025 года в Украине вводится обязательная базовая общая военная подготовка (БОВП) для украинских студентов.

В целом программа предусматривает 300 академических часов: 90 академических часов на теоретический курс и 210 – на практический курс. Как пояснила "Украинскому радио" ректор Государственного университета "Киевский авиационный институт" Ксения Семенова, "выглядит это как семестровая дисциплина".

"Если не ошибаюсь, это третий курс. В законе прописано, на каком это курсе. Выглядит это как семестровая дисциплина, не годовая. Но мне кажется, что у университетов будет возможность выбирать. То есть можно ее больше растянуть и сделать годовой, а можно более компактно преподавать в течение семестра. Здесь у университетов есть академическая свобода", – отметила она.

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Однако, по словам ректора, большим вопросом для ее университета является то, делать ли дисциплину обязательной или изучаемой по выбору студента. Механика дисциплин, преподаваемых в университете такова, что есть ряд обязательных для изучения дисциплин, которые предусматривает каждая образовательная программа, а есть и выборочные.

"И если это обязательная дисциплина, то получается, что девушки тогда не будут иметь этого выбора. А если мы сделаем на выбор, то получается, что ребята могут тогда выбирать. То есть это немного новый механизм для нас, когда от пола зависит, является ли она обязательной или выборочной. Но думаю, что Министерством образования и науки это будет урегулировано", – отметила она.

Занятия по БОВП во время каникул

Практические занятия по БОВП будут проводиться во время каникул, чтобы не было конфликта с основным расписанием обучения. Ректор отметила, что практика предусматривает выезды, и проводить их за полтора часа невозможно.

"Для "Авиационного университета" и наших студентов это не является чем-то новым. У нас очень много студентов идут учиться на военную кафедру, становясь на выходе офицерами запаса и у них сборы тоже происходили всегда летом. Потому что практическая часть военной подготовки – это выезд куда-то. То есть ты с утра до вечера тренируешься для того, чтобы молодые люди почувствовали, какие именно практические навыки им потребуются, если их призовут. То есть действительно их подготовить к войне, действительно дать им понять, какие там обстоятельства максимально приближены к реальным. Поэтому, конечно, делать это просто в течение полутора часов, как одну из пар, невозможно", – пояснила она.

По словам Семеновой, нужны такие выезды, и сделать это можно только летом, "хотя зимой можно тоже". Однако университету все равно придется сокращать учебные планы, поскольку БОВП должна быть в образовательной программе.

"Она не вне образовательного процесса, она в обязательном курсе. Поэтому что-то из выборочных дисциплин надо будет сокращать, образовательные планы корректировать. Я знаю, что Минобразования в ближайшее время планирует сделать встречу с руководителями всех университетов для того, чтобы объяснить этот механизм. Но мы точно не хотим студентов еще больше нагружать и точно будем это в образовательных программах учитывать", – констатировала ректор.

Базовая общевойсковая подготовка студентов: основное

Как рассказали в Министерстве обороны Украины, БОВП для студентов будет состоять из двух частей: 90 часов теории в учебных заведениях, а остальные, 210 часов –практика в воинских частях и центрах. Теоретическую часть должны заслушать все – и женщины, и мужчины.

В то же время практический курс обязателен только для мужчин, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья. Женщины-студенты тоже могут пройти этот курс – по собственному желанию и после прохождения медицинского осмотра.

Известно, что во время курса студенты будут изучать тактическую, разведывательную и психологическую подготовку, основы воинской дисциплины, домедицинскую помощь и обращение с оружием.

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