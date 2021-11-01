С участниками акции протеста встретились представители власти.

В понедельник, 1 октября, в Полтаве около сотни жителей микрорайона №109 пикетировали мэрию из-за отсутствия отопления в квартирах.

Как сообщает корреспондент УНИАН, люди держали в руках плакаты "Требуем тепла в наши дома!", "Где обещанное тепло?" и другие.

Как рассказал соорганизатор акции Валерий Горобец, температура в квартирах полтавчан, где проживает около 5 тыс. человек, не превышает 15 градусов, люди мерзнут, дети постоянно болеют.

"Обещали, что котельная заработает 1 ноября. Но этого не произошло...", – рассказал Горобец.

К пикетчикам вышли представители власти Полтавы и пригласили их зайти в сессионный зал. Там с горожанами встретился мэр города Александр Мамай.

Читайте такжеВ центре Полтавы участники тарифного митинга перекрыли дороги (фото)"В феврале мы общались с председателем правления "Полтаватеплоэнерго". Они приняли решение достроить котельную на улице Цветущей, которая и будет давать тепло этому микрорайону. Стоимость – 70 миллионов гривен, на условиях софинансирования из областного и городского бюджетов. Мы уже подготовили эти средства, но строительство котельной отсрочили на следующий год. Поэтому начали ремонтировать котельную на Турбомеханическом заводе. Нам гарантируют, что к 1 ноября эта котельная заработает. Если вечером тепло не дадут, я вместе с вами пойду перекрывать дорогу", – заявил мэр.

Однако горожане опасаются, что мощность старой котельной не позволит отапливать так, чтобы в квартирах было тепло.

Ранее этот микрорайон отапливался котельной Полтавского турбомеханического завода, но в прошлом году предприятие отказалось это делать из-за долгов за потребленные теплоносители. Часть оборудования котельной вырезали. Тогда местная власть планировала модернизировать коммунальную котельную к новому отопительному сезону, но так и не успела этого сделать.

Сейчас идет ремонт котельной Турбомеханического завода. Именно с ее помощью планируется этой зимой отапливать микрорайон №109.

Напомним, в начале апреля в Полтаве возле здания облгосадминистрации около 100 предпринимателей вышли на митинг из-за ужесточения карантинных ограничений с 3 числа, согласно которым вводился запрет на работу непродовольственных рынков.

Автор: Олег Булашев