Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 3 по 17 апреля в городе вводятся ограничения «красной» зоны, которые, в частности, предусматривают закрытие непродовольственных рынков.

Сегодня возле здания Полтавской облгосадминистрации около 100 предпринимателей вышли на митинг из-за ужесточения карантинных ограничений с 3 апреля, согласно которым вводится запрет на работу непродовольственных рынков.

Читайте такжеБольшинство украинцев поддерживают введение локдауна в случае необходимостиКак заявил журналистам первый заместитель председателя потребительского кооператива "Народная кооперация Полтавщина" Александр Лещенко, предприниматели отмечают, что Полтава официально не относится к "красной" зоне карантина.

«Главное требование – чтобы нам объяснили, какими критериями руководствовались, принимая решение о закрытии рынков. Есть ли какие-то цифры, что данные территории являются местами распространения COVID-19, и если их закрыть, то ситуация нормализуется. Предприниматели хотят работать. Пусть будут усилены противоэпидемиологические меры, контроль за их соблюдением, пусть люди работают и платят налоги», – отметил Лещенко.

Он добавил, что предприниматели Полтавы не получат материальной помощи от правительства, ведь город официально не находится в «красной» зоне карантина.

Свои требования протестующие передали руководству Полтавской ОГА.

Карантинные ограничения в Полтавской области: что известно

30 марта областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 3 по 17 апреля ужесточить карантин на территории Полтавской, Горишнеплавневской, Миргородской, Лубенской и Гадячской городских территориальных громад.

В частности, на указанных территориях будет запрещена работа баров, ресторанов, кафе, кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и на вынос.

Также будут закрыты торгово-развлекательные центры, непродовольственные рынки, учреждения культуры, запрещено проведение всех массовых мероприятий.

По данным Минздрава, Полтавская область находится в «оранжевой» зоне эпидемической опасности.

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Автор: Олег Булашев