Буковина открыла потенциал минеральных вод

В Черновцах презентовали атлас "Сила природы", в котором детально описаны свойства минеральных вод края. Он создан по инициативе председателя Черновицкого областного совета Алексея Бойко в сотрудничестве с государственным учреждением "Украинский научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Украины".

Для того, чтобы издать атлас минеральных вод Черновицкой области, ученые подняли архивы за последние 50 лет и провели немало консультаций.

"В Черновицкой области есть уникальные месторождения сульфидных и йодо-бромных вод. Не секрет, что в крае распространены эндокринные болезни, а на территории Вижницкого района, к примеру, есть минеральная вода, которую можно использовать для профилактики этих недугов. Ведь где вода, там и реабилитация. Сейчас в Украине создают систему лечения военных, и Буковина может стать центром восстановления наших воинов именно благодаря своим недрам", - рассказала заместитель директора по научной работе института Татьяна Безверхнюк.

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Сейчас по инициативе областного совета продолжаются исследования минеральных источников на безопасность и возможность лечения отдельных патологий. После их завершения разработают медицинские бальнеологические выводы, что позволит проводить реабилитацию опорно-двигательного аппарата, профилактику эндокринной системы, восстанавливать организм.

"Уверен, что разработка атласа минеральных вод "Сила природы" станет первым шагом к реализации идей, призванных сделать Буковину одним из центров медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Областной совет будет делать все возможное, чтобы природные ресурсы, которые есть на территории края, приносили максимум пользы, и люди восстанавливались здесь, а не ездили в другие регионы", - сказал Алексей Бойко.

Сейчас выдано несколько сотен экземпляров атласа, которые разосланы в громады, министерства и другие государственные учреждения для изучения и работы с инвесторами.

Авторы убеждены, что о целебных свойствах природных вод, которыми богата Буковина, должны узнать как можно больше людей. Потому что только совместными усилиями можно сделать так, чтобы они приносили максимальную пользу всем, кто в этом нуждается.

"Атлас "Сила природы" с детальным описанием минеральных вод края направлен в громады, министерства и разные государственные учреждения. Уверен, что это будет способствовать привлечению инвестиций для создания в области мощных санаторно-курортных учреждений, где с помощью природы будут восстанавливаться украинские военные и все, кому необходима реабилитация. Кроме того, рекреационный туризм может стать толчком для экономического развития наших громад. Продолжаем работу над реализацией этих амбициозных планов. Спасибо за поддержку всей команде, которая работала над созданием издания!" - добавил Бойко.